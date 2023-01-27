«Територіальна оборона Таїланду». Як українці відреагували на скандал з Тищенком (фото)

26 січня стало відомо, що нардеп Микола Тищенко у розпал війни вирушив у Таїланд та влаштовує там зустрічі, щоб «покращувати взаємодію з українською громадою».

Нардепа звільнили звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу» та виключили з парламентського об’єднання. Микола Тищенко одразу став героєм мемів, а користувачі соцмереж наввипередки створюють нові жарти.

Багато фотожаб присвячені «героїчним подвигам» Тищенка.

Не оминули нардепа й жарти про військкомат.

Та українці продовжують проявляти креатив.

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