Пентагон підтвердив відправлення Україні сучасної модифікації танків Abrams

У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає від США сучасну модифікацію танків Abrams M1A2.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
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«Ми намагаємося закупити нові танки через USAI… Це передбачає роботу з промисловістю та укладання контрактів і частково придбання нових танків. Тому саме в цьому і полягає наша мета в цьому процесі», — сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона зазначила, що не може зараз точно відповісти, коли танки Abrams з’являться в Україні, додавши, що «мова йде не про тижні, а про місяці».
Сінгх сказала, що поки що не визначено, де українці проходитимуть навчання на танках Abrams.
Раніше видання Politico із посиланням на джерела повідомило, що США планують відправити Україні основний бойовий танк Abrams у більш удосконаленій конфігурації M1A2, а не старішу версію A1, яка перебуває на зберіганні у військових.
Версія А2 має складнішу оптику та систему управління, відрізняється переробленою станцією управління зброєю командира з покращеною оптикою для прицілювання та оснащена незалежним тепловізором, який дозволяє командиру самостійно сканувати цілі у будь-яких погодних та бойових умовах.
Однак, кажуть співрозмовники Politico, Abrams для України не включатиме секретного броньового захисту, який робить новітню версію танка настільки смертоносною.
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