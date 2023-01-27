Росія готується до нового наступу і тривалого протистояння з Заходом — Bloomberg

Володимир путін готує новий наступ на Україну і розраховує, що протистояння триватиме довгі роки.

Про це із посиланням на офіційних осіб, радників та інших знайомих із ситуацією людей повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, путін не може не визнавати слабкості власних Збройних сил. Однак він переконаний, що більші ресурси та готовність росіян не зважати на втрати дозволять йому перемогти у війні.

Близькі до Кремля люди розповіли Bloomberg, що новий наступ на Україну може розпочатись у лютому-березні. Про це повідомляла також українська розвідка.

Тому навесні в росії пройде ще одна хвиля мобілізації. Інсайдери визнають, що впевненість путіна у здатності його армії здобути перемогу відображає неправильне розуміння зобов’язань Заходу зупинити його агресію.

Тим часом на дипломатичному полі рф намагається здобути прихильників серед «незахідних країн», закликаючи до переговорів про припинення вогню. Однак люди, близькі до Кремля, вважають, що зараз це безнадійно, оскільки Україна не згодна ні на які переговори без виведення військ.

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