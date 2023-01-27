У Києві планують перейменувати ще 27 вулиць

У Києві планується черговий етап дерусифікації та декомунізації міських об’єктів. Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування ще 27 вулиць, провулків, проспектів, парків і скверів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Серед об’єктів, назви яких пропонується змінити: парк ім. Генерала Потапова, сквер ім. Феодори Пушиної у Святошинському районі; вулиця Маяковського у Деснянському районі, вулиця Салтикова-Щедріна на Печерську, парк Пушкіна в Шевченківському районі, проспект Повітрофлотський у Солом’янському районі столиці. Повний перелік міських обʼєктів, які планується перейменувати, розміщено на сайті Київради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, у столиці необхідно перейменувати всі вулиці, провулки, проспекти, площі, парки, сквери та комунальні установи, назви яких пов’язані з країною-агресором, яка веде повномасштабну війну на території України. “Це рішення сприятиме зменшенню пропагандистського викривлення історії, а також увіковіченню українських героїв, відомих діячів та знакових подій”, — зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що схвалений депутатами Київради перелік міських об’єктів, що підлягають перейменуванню, був розширений за рекомендаціями експертної комісії.

Що відомо про дерусифікацію і декомунізацію в Києві

Київ став лідером серед українських міст за кількістю перейменованих вулиць і площ упродовж 2022 року. Такі результати дослідження організації “Transparency International Ukraine”, яка вивчала процес дерусифікації та декомунізації в Україні. Починаючи з серпня 2022 року, у столиці перейменували 237 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором чи радянським минулим.

Комісія Київради з питань культури і туризму погодила перейменування ще 31 столичної вулиці в межах дерусифікації.

Наприкінці квітня минулого року Київська міська рада почала приймати пропозиції щодо перейменування міських об’єктів, які мають назви, пов’язані з Росією та Білоруссю. У запропонованому списку 279 пунктів, зокрема вулиці, провулки, алеї, шосе, проспекти та станції метрополітену.

У додатку “Київ Цифровий” 4 листопада запустили нове опитування громадської думки щодо доцільності повернення історичних назв міським об’єктам. У переліку 32 топоніми — вулиці, провулки, площі, сучасні назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

У Києві створили єдину брошуру, де зібрано всі перейменовані вулиці протягом 2014-2022 років. Для зручності користувачів вулиці згруповані відповідно до районів.