Українські політики і бізнесмени відпочивають в Дубаї під час війни — «УП» (відео)

Журналісти видання «Українська правда» викрили українських політиків та мільярдерів, які під час війни відпочивають в Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними медійників, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська і її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

На початку року в ОАЕ помітили й Юлію Тимошенко. Лідерка партії «Батьківщина» проводила час на віллі п’ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

Також в ОАЕ постійно проживає олігарх Валерій Хорошковський, наближений до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова бізнесмен Вілен Шатворян, а телеведучий Савік Шустер багато часу проводить на березі Перської затоки.

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