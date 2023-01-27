У московському аеропорту «Внуково» зазнав аварії гвинтокрил Мі-8, є постраждалі — ЗМІ

У п’ятницю, 27 січня в московському аеропорту «Внуково» зазнав аварії гвинтокрил Мі-8. Під час посадки він вдарився об землю хвостовою частиною.

Про це повідомляє Baza.

Як пишуть російські ЗМІ, вертоліт належить компанії СЛО «Росія», яка забезпечує перевезення посадових осіб росії, а також представників спецслужб та військових.

Російське видання «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби повідомляє, що внаслідок катастрофи є постраждалі, проте їх кількість не називають.

Гелікоптер зараз буксують на стоянку.

Нагадаємо, 23 жовтня, у російському Іркутську військовий літак впав на будинок.

2 грудня у Приморському краї рф розбився військовий літак МіГ-31.

А 19 грудня у Магаданській області (рф) згорів при посадці гелікоптер Мі-8Т.

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