Росія визнала Машу Єфросиніну «терористкою» та оголосила її в розшук (фото)

Росфінмоніторинг включив українську телеведучу та блогерку Машу Єфросиніну до списку терористів та екстремістів. Крім того, українку оголосили в розшук.

Дані про Єфросиніну з’явилися у «Переліку організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму».

«Фізичні особи: Єфросиніна Марія Олександрівна, 25.05.1979 року народження, місто Керч Кримської області Української РСР», — йдеться у картці.

Крім того, Єфросиніну внесли до бази розшуку МВС росії. Проте за якою статтею невідомо.

Сама Єфросиніна поки не відреагувала на цю новину.

Позиція Єфросиніної щодо війни

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Маша Єфросиніна жорстко засудила дії окупантів.

Разом з іншими знаменитостями вона підтримувала українських воїнів, організовувала благодійні заходи на допомогу ЗСУ та розповідала про жахи, які приніс «русский мир» в Україну.

Крім того, Єфросиніна жорстко висловилася про російських артистів, які підтримують путіна.

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