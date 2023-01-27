Розмитнення авто в «Дії»: як це працюватиме

Українцям обіцяють незабаром нову корисну послугу в «Дії» — розмитнення авто.
Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.
«Розмитнення авто у кілька кліків в «Дії» зробить послугу простою та антикорупційною. Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства», — зазначив Федоров.
Як розрахувати вартість розмитнення авто
При розрахунку митних платежів враховуватимуться лише об’єктивні показники, на які не може вплинути людина. Це позбавить процес корупційного фактора.
На вартість послуги впливатимуть:
- рік випуску авто,
- тип палива,
- об’єм двигуна,
- ексклюзивність авто.
Вже зараз можна розрахувати вартість розмитнення автівки. Для цього треба ввести у калькулятор в «Дії» ці характеристики, і система автоматично розрахує вартість.
Приклад: маємо Audi A3, 2006 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 2 л.
Поточна вартість розмитнення такої авто — 143 500 грн. За новою системою буде 80 132 грн.
Розмитнення електрокарів буде повністю безоплатним!
Як зміниться вартість розмитнення авто
Якщо ви обираєте авто старше п’яти років з невеликим об’ємом двигуна, гібридне авто чи електрокар, то вартість буде нижчою.
Вартість розмитнення буде більшою для авто з дизельним двигуном великого об’єму.
Як розмитнити транспортний засіб в «Дії»
Для цього потрібно зробити три кроки.
1. Заповнити митну декларацію в «Дії».
Ввести VIN-код автомобіля, який хочете розмитнити. Деякі поля підтягнуться автоматично, а деякі — потрібно заповнити.
2. Сплатити митні платежі.
На основі даних декларації система автоматично розрахує суму митних платежів. Потрібно лише сплатити її в «Дії», вказавши реквізити банківської карти.
3. Пройти митний контроль
Пред’явити авто митному органу.
Для цього потрібні:
- паспорт,
- податковий номер (за наявності)
- документ про купівлю авто
- техпаспорт на авто
- документ, що підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації
- договір або нотаріальне доручення (у разі ввезення в інтересах іншої особи)
В Мінцифри зазначають, що зараз готують оновлену послугу і новий закон. А поки в «Дії» можна розрахувати вартість розмитнення за новою схемою, а також залишити свій відгук щодо змін.
Раніше Сhas News писав, що Мінцифри запустило програму «єОселя» в «Дії», яка дозволяє отримати пільговий кредит на житло від держави.