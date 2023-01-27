Розмитнення авто в «Дії»: як це працюватиме

Українцям обіцяють незабаром нову корисну послугу в «Дії» — розмитнення авто.

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Розмитнення авто у кілька кліків в «Дії» зробить послугу простою та антикорупційною. Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства», — зазначив Федоров.

Як розрахувати вартість розмитнення авто

При розрахунку митних платежів враховуватимуться лише об’єктивні показники, на які не може вплинути людина. Це позбавить процес корупційного фактора.

На вартість послуги впливатимуть:

рік випуску авто,

тип палива,

об’єм двигуна,

ексклюзивність авто.

Вже зараз можна розрахувати вартість розмитнення автівки. Для цього треба ввести у калькулятор в «Дії» ці характеристики, і система автоматично розрахує вартість.

Приклад: маємо Audi A3, 2006 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 2 л.

Поточна вартість розмитнення такої авто — 143 500 грн. За новою системою буде 80 132 грн.

Розмитнення електрокарів буде повністю безоплатним!

Як зміниться вартість розмитнення авто

Якщо ви обираєте авто старше п’яти років з невеликим об’ємом двигуна, гібридне авто чи електрокар, то вартість буде нижчою.

Вартість розмитнення буде більшою для авто з дизельним двигуном великого об’єму.

Як розмитнити транспортний засіб в «Дії»

Для цього потрібно зробити три кроки.

1. Заповнити митну декларацію в «Дії».

Ввести VIN-код автомобіля, який хочете розмитнити. Деякі поля підтягнуться автоматично, а деякі — потрібно заповнити.

2. Сплатити митні платежі.

На основі даних декларації система автоматично розрахує суму митних платежів. Потрібно лише сплатити її в «Дії», вказавши реквізити банківської карти.

3. Пройти митний контроль

Пред’явити авто митному органу.

Для цього потрібні:

Телефон чи планшет з «Дією»

Доступ в інтернет

Цифровий паспорт: закордонний чи ID-картку

Банківська картка для оплати

Оригінали документів:

паспорт,

податковий номер (за наявності)

документ про купівлю авто

техпаспорт на авто

документ, що підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації

договір або нотаріальне доручення (у разі ввезення в інтересах іншої особи)

В Мінцифри зазначають, що зараз готують оновлену послугу і новий закон. А поки в «Дії» можна розрахувати вартість розмитнення за новою схемою, а також залишити свій відгук щодо змін.

Раніше Сhas News писав, що Мінцифри запустило програму «єОселя» в «Дії», яка дозволяє отримати пільговий кредит на житло від держави.