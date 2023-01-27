У Києві з 30 січня відновиться навчання у школах після тривалих зимових канікул

З 30 січня у київських школах відновиться навчання після довгих зимових канікул.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

97% закладів працюватимуть у змішаному форматі — як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тис. школярів.

Під час зимових канікул у школах проводили додаткові роботи із впорядкування укриттів. В них зможуть розміститися понад 189 тис. осіб, що на 42 тис. більше, ніж на початку навчального року.

«Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне й безперебійне підключення до інтернету», — сказали в КМДА.

Також завдяки тривалим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво заощадити на опаленні й витратах на електроенергію.

Нагадаємо, зимові канікули розпочалися у київських школах з 26 грудня.

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