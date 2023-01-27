Rolls-Royce та PerinGenerators передали українським лікарням надпотужні генератори

Компанія PerinGenerators Group у співпраці з Rolls-Royce Power Systems передала для українських закладів надпотужні генератори.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає Укрінформ.

“Відбулась зустріч представників Міністерства охорони здоров’я України та компанії PerinGenerators Group, яка в колаборації з Rolls-Royce Power Systems передала для українських закладів надпотужні генератори за підтримки українсько-німецького товариства Рейн Некар, котрі установили комунікацію між сторонами і зорганізували доставку. PerinGenerators виготовила зовнішній корпус генераторів, Rolls-Royce Power Systems надала до них надпотужні двигуни”, – йдеться у повідомленні.

Генератори були передані в КНП «Вишгородська центральна районна лікарня» та КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня». Кожен з генераторів може забезпечити автономну роботу закладу.

У рамках зустрічі в Міністерстві охорони здоров’я представники відомства висловили подяку компаніям, а також німецько-українському товариству «Рейн-Некар», яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і здійснило доставлення вантажу в Україну.