Що таке військовий резерв України та з кого він складається

Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій. Про це 22 січня 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський.

Chas News розповідає, що таке резерв особового складу та кого призиватимуть на військову службу в першу чергу.

Військовий резерв — це частина ЗСУ та інших військових формувань, що складається з осіб, які є військовозобов’язаними громадянами.

Сама структура та інші питання щодо військового резерву на законодавчому рівні прописані в постанові Кабміну ще восени 2014 року.

До резерву входять чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки (за бажанням), їх у разі потреби мобілізують, якщо немає протипоказань за станом здоров’я чи віком. Усього відрізняють три види резерву, а саме оперативний, мобілізаційний та громадський.

Оперативний резерв складається із двох черг. До першої належать колишні військові, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил. У воєнний час такими резервістами укомплектують бойові підрозділи, але максимальний вік – 40 років. Саме таким військовослужбовцям у перші дні війни приходили повістки із закликом якнайшвидше прибути на місце дислокації.

Мобілізаційний резерв включає строковиків, які служили до 2014 року, а також учасників АТО та ООС, які не підписали контракт на службу. Ними формують центри комплектування та соціальної підтримки та викликають на службу лише в особливий період.

Громадський резерв — це українці, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони держави. Важливою ознакою є відсутність у резервістів вікових та фізичних обмежень до призову. Такими особами комплектуються військові формування у період, тобто під час війни.

Коли оголошується загальна мобілізація, насамперед закликають на службу оперативний резерв першої та другої черги. Далі можуть бути залучені члени мобілізаційного резерву та офіцери запасу, які не мають практичного досвіду служби. Насамкінець під мобілізацію підпадають військовозобов’язані, які мають вікових обмежень чи протипоказань за станом здоров’я, але з які проходили службу.

Всі деталі щодо військового резерву України читайте у нашому розширеному матеріалі «Хто такі резервісти: що потрібно знати про продовження мобілізації в Україні».

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