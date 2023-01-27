Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу більш як на $17 мільйонів

Азербайджан передав Україні близько 1050 тонн гуманітарної допомоги на загальну суму понад 17,6 млн. доларів (близько 30 млн. манатів).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Зазначається, що Азербайджан почав відправляти до України гумодопомогу з перших днів повномасштабної війни. Вона включає продукти харчування, ліки, товари медичного призначення, обладнання, генератори та трансформатори.

Крім того, виконавча влада Баку, Гянджі та Сумгайита, які є побратимами різних міст України, відправила медичні витратні матеріали, продукти харчування, одяг, товари для догляду за дітьми.

Гуманітарну допомогу до України відправляли також приватні компанії та громадяни Азербайджану. Повідомляється, що за організаційної підтримки Фонду Гейдара Алієва, міністерств охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення Азербайджану близько 90 українських дітей були розміщені у різних соціально-реабілітаційних центрах країни.

Зруйнована під час військових дій в Ірпені середня школа імені академіка Зарифи Алієвої була повністю відремонтована представництвом компанії SOCAR в Україні. SOCAR також безоплатно передала понад 200 тис. літрів палива Державній службі з надзвичайних ситуацій України.