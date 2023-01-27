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Данія передала Миколаєву 11 тонн обладнання для налагодження водопостачання й опалення

27.01.2023

Для налагодження водопостачання й опалення в Миколаєві в Україну доставлено 11 тонн обладнання від Данії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Відповідно до нього, обладнання включає насоси, вентилі, комплектуючі та електроди виділили данські постачальники, такі як Grundfos, Broen, Hydro-X, а також низка водопостачальних компаній. Завдяки допомозі від Данського агентства з надзвичайних ситуацій, обладнання прибуло в Україну, інформує посольство.

«Ми повинні стояти пліч-о-пліч з цивільним населенням України, яке стало мішенню грубих путінських атак. Тому я вдячний тим данським компаніям та комунальним підприємствам, які віддали своє обладнання у стислий термін і таким чином сприяли збереженню людських життів в Україні», – заявив міністр клімату, енергетики та комунального господарства Ларс Огор.

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