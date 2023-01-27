Данія передала Миколаєву 11 тонн обладнання для налагодження водопостачання й опалення

Для налагодження водопостачання й опалення в Миколаєві в Україну доставлено 11 тонн обладнання від Данії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: У Києві планують перейменувати ще 27 вулиць
Відповідно до нього, обладнання включає насоси, вентилі, комплектуючі та електроди виділили данські постачальники, такі як Grundfos, Broen, Hydro-X, а також низка водопостачальних компаній. Завдяки допомозі від Данського агентства з надзвичайних ситуацій, обладнання прибуло в Україну, інформує посольство.
«Ми повинні стояти пліч-о-пліч з цивільним населенням України, яке стало мішенню грубих путінських атак. Тому я вдячний тим данським компаніям та комунальним підприємствам, які віддали своє обладнання у стислий термін і таким чином сприяли збереженню людських життів в Україні», – заявив міністр клімату, енергетики та комунального господарства Ларс Огор.
- Додаток “Дія” повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані
- США передають Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі
- У Броварах впав гелікоптер ДСНС – загинув голова МВС Монастирський
- У застосунку “Київ Цифровий” стартувало опитування про розвиток української мови
- Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака
- Вийшла перша серія мультфільму «Пес Патрон» – ВІДЕО
- Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
- У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
- Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
- Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
- Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги
- Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері цифровізації та цифрової стійкості
- Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ