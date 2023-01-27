Графіки відключення світла в Україні 28 січня: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.
Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.
Коли не буде світла у Вінницькій області 28 січня
Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.
Коли не буде світла у Волинській області 28 січня
Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.
Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 28 січня
Енергетики стабілізували ситуацію в енергосистемі після останньої ворожої атаки, тож у регіоні знову діятимуть графіки відключень. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
Коли не буде світла у Житомирській області 28 січня
На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.
Коли не буде світла у Закарпатській області 28 січня
На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Коли не буде світла у Запорізькій області 28 січня
Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у 3 черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години, із можливою затримкою на доїзд фахівців до обладнання. Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги.
Ознайомитися із графіком та переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.
Коли не буде світла в Івано-Франківській області 27 січня
В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.
Коли не буде світла у Києві 28 січня
28 січня у столиції будуть діяти стабілізаційні графіки відключень світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитись з графіком можна за посиланням.
Коли не буде світла у Київській області 28 січня
Київська область повернулася до стабілізаційних відключень світла. Усі споживачі в регіоні поділені на чотири групи. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.
Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 28 січня
У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Згідно з ними у споживачів дві години є світло і дві години воно відсутнє. Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.
Коли не буде світла у Миколаївській області 28 січня
У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.
Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 28 січня
Внаслідок ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла. В ДТЕК попередили, що ремонті роботи триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків.
Коли не буде світла у Полтавській області 27 січня
У регіоні дотримують відключень за графіком. Переглянути розклад вимкнень світла на січень в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.
Коли не буде світла у Рівненській області 28 січня
Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.
Коли не буде світла у Сумській області 28 січня
На Сумщині також діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.
При перевищенні споживання електричної енергії понад заданий ліміт, за командою Укренерго можливе застосування двох черг відключень, а, у разі якщо і після цього ситуація не покращиться, будуть застосувуватися аварійні відключенням.
Коли не буде світла у Тернопільській області 27 січня
Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 23 по 29 січня.
Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 28 січня
У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.
Втім, напередодні через перевищення лімітів в регіоні запровадили аварійні відключення.
Коли не буде світла у Черкаській області 28 січня
В області продовжують діяти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки). Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.
Коли не буде світла у Чернівецькій області 27 січня
На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.
Коли не буде світла у Чернігівській області 28 січня
Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.
Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.
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