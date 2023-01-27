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Міндовкілля отримало від Литви технічну допомогу

27.01.2023

Установи природно-заповідного фонду України за останні місяці  отримали 33 автомобілі від Міністерства навколишнього середовища Литви.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«У цілому за останні декілька місяців наші установи природно-заповідного фонду отримали від Литви 33 автомобілі, обладнання для відеонагляду, комп’ютери та іншу техніку», – йдеться у повідомленні. 

Завдяки домовленостям міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця та міністра навколишнього середовища Литви Сімонаса Гентвіласа, очікується передача ще 3 пожежних авто та 300 комплектів протипожежного спецодягу. 

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