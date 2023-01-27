Uber передав $3 мільйони на «швидкі» для України

Компанія Uber передала 3 млн доларів на “швидкі” для України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“У грудні 2022-го фандрейзингова платформа United24&Uber запустила фандрейзинг Keep Ukraine Moving на реанімобілі. Сума збору та внесок, яку зробила сама компанія, сягнула 1 500 000 $. Під час своєї поїздки в Київ минулого тижня CEO Uber Дара Хосровшахі оголосив про новий внесок на швидкі, ще 1 500 000 $. Тож загальний внесок Uber на машини швидкої допомоги через UNITED24 становив 3 000 000 $”, – повідомили в МОЗ.
Крім того, як нагадали у міністерстві, МОЗ у співпраці з Uber втілили ініціативу – безоплатні поїздки Uber до та з лікарень по всій Україні.
У межах цієї ініціативи вже понад 3000 лікарів із 300 медзакладів 14 українських міст скористалися промокодами на поїздки від Uber.
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