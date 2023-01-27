Німеччина передала Україні ще 12 авто для охорони кордону

Німеччина передала українським прикордонникам ще 12 спеціалізованих автомобілів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Раніше таких автомобілів було передано 95, отже загальна кількість наразі становить 107 одиниць. Вона надані напряму промисловістю.
Серед нових обіцянок – два радари повітряного спостереження, також від промисловості.
Також у списку вже є 40 БМП Marder з боєприпасами (зі складу Бундесверу та промисловості) і ЗРК Patriot з ракетами.
Чотирнадцять основних бойових танків Leopard-2 поки не включені в список, адже це потребує часу, а рішення про їх передачу було оголошено лише 25 січня.
Раніше новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус анонсував весняний пакет допомоги Україні на суму понад 1,1 млрд євро.
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