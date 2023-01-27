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Німеччина передала Україні ще 12 авто для охорони кордону

27.01.2023

Німеччина передала українським прикордонникам ще 12 спеціалізованих автомобілів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Раніше таких автомобілів було передано 95, отже загальна кількість наразі становить 107 одиниць. Вона надані напряму промисловістю. 

Серед нових обіцянок – два радари повітряного спостереження, також від промисловості.

Також у списку вже є 40 БМП Marder з боєприпасами (зі складу Бундесверу та промисловості) і ЗРК Patriot з ракетами. 

Чотирнадцять основних бойових танків Leopard-2 поки не включені в список, адже це потребує часу, а рішення про їх передачу було оголошено лише 25 січня. 

Раніше новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус анонсував весняний пакет допомоги Україні на суму понад 1,1 млрд євро. 

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