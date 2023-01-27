Австрія передала українським рятувальникам 33 генератори

Для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій Австрія передала 33 бензинові генератори.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Нещодавно з Австрії прибули 33 бензинові генератори для потреб українських рятувальників. Обладнання, загальною вартістю 91 тисяча євро, передало Управління кризовими ситуаціями, ліквідації наслідків стихійних лих та цивільного захисту МВС Республіки Австрія завдяки Механізму цивільного захисту ЄС», – ідеться в дописі.

Зазначається, що генератори, потужністю від 9 до 80 кВт, будуть використовуватися для живлення Пунктів незламності та для забезпечення електроенергією цілих будівель.