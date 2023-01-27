Дніпропетровські рятувальники отримали допомогу від волонтерів із Швеції

Рятувальники Дніпропетровської області отримали спеціалізовану допомогу від волонтерів із Швеції, зокрема позашляховик та піротехнічне оснащення для розмінування звільнених територій.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Надзвичайники області отримали позашляховик підвищеної прохідності, вогнегасники та необхідне піротехнічне оснащення для проведення розмінувань небезпечних ділянок на території Дніпропетровщини, звільнених територіях та в зоні бойових дій», – ідеться у повідомленні.
Гуманітарна допомога надійшла від організації Swedish Rescuers та волонтера Roger Westerlund за сприяння Дніпропетровської обласної ради.
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