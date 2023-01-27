ЄС поставить в Україну ще 1000 генераторів

Європейський Союз поставить в Україну ще 1000 генераторів та іншу допомогу через логістичний хаб Програми цивільного захисту ЄС rescEU, що вже створений на території Польщі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали та відкрили новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, який функціонуватиме як логістичний центр для доставки надзвичайної енергетичної допомоги в Україну. ЄС виділив Польщі €114 мільйонів для закупівлі генераторів, які стануть частиною енергетичного резерву rescEU. Як перший крок, 1000 нових генераторів з цього резерву в Польщі будуть доставлені в Україну, на додаток до 1400 генераторів та мільйонів енергетичних предметів, що вже надані через Механізм цивільного захисту ЄС», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відкриття нового логістичного центру в Польщі дасть змогу міжнародним партнерам та представникам приватного сектору спрямовувати сюди допомогу для України. Витрати на доставку допомоги з енергетичного хабу в Україну покриватимуться Євросоюзом.

Головним призначенням цього логістичного центру є доставка в Україну електричних генераторів з метою підтримати систему електропостачання в країні в умовах, коли російський агресор здійснює цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. При цьому доставлятимуться пристрої різної потужності та призначення – від відносно невеликих генераторів для окремих домогосподарств до більш потужних моделей, здатних забезпечувати школи, лікарні та інші громадські заклади.