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У Литві закінчилися навчання першої мінометної групи військових ЗСУ

27.01.2023

У Литві відбулися мінометні навчання для українських військових. Перша група вже повертається на поле бою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«На поле бою повертаються підготовлені у Литві мінометні групи українських захисників», — заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

Він розповів, що вогнева міць мінометів калібру 60 мм підтримує дії піхоти під час штурмових та інших операцій, і особливо ефективна в урбанізованій та пересіченій місцевостях.

Також Павлюк додав, що Збройні сили Литовської республіки наголосили, що незабаром буде проведено навчання ще однієї групи.

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