28 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 28 січня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. Його мета — підвищення обізнаності і пропагування приватності та найкращих способів захисту даних.

У Вірменії відзначають День Армії.

Яке релігійне свято 28 січня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять кількох святих:

Пансофія Олександрійського,

Павла Фівейського,

Івана Кущника Константинопольського.

Пансофій Олександрійський був сином олександрійського проконсула Ніла. Після смерті отця роздав все майно бідним і віддалився в пустелю, де жив 27 років. Під час гонінь 249—251 років його за християнську віру забили насмерть прутами.

Святий Павло Фівейський жив приблизно у 226—341 роках. Він був першим християнським ченцем-пустельником. Дожив до 113 років.

Святий Іван Кущник — візантійський чернець і сподвижник, що жив у V столітті. Він отримав чудове виховання. Але зовсім юним вирішив, що мирське життя — марне, і таємно від батьків віддалився у Витанію, де прийняв чернечий постриг. Помер у віці не більше 25 років.

День ангела 28 січня

Іменини в цей день святкують Олена, Іван, Михайло, Павло.

Які історичні події стались 28 січня

98 — Марк Ульпій Траян став римським імператором.

1596 — на борту свого корабля від дизентерії помер англійський мореплавець Френсіс Дрейк.

1813 — опубліковано роман Джейн Остін «Гордість і упередження».

1820 — російська експедиція під командуванням Фадея Беллінсгаузена та Михайла Лазарева відкрила Антарктиду.

1855 — по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1871 — після чотиримісячної облоги Парижа французи капітулювали у війні з Пруссією.

1918 — Естонія і Латвія проголосили свою незалежність від Росії.

1920 — у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка.

1921 — у Парижі відкрили монумент Невідомому солдату у вигляді Тріумфальної арки.

1933 — у Німеччині пішов у відставку уряд Курта фон Шлейхера, останній уряд Веймарської республіки.

1935 — Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

1958 — компанія Lego запатентувала вигляд деталей конструктора.

1986 — через 73 секунди після старту над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник «Челленджер» — загинули сім членів екіпажу.

1990 — у Бухаресті відбулися демонстрації з вимогами усунути всіх колишніх комуністів від влади.

1992 — синьо-жовтий прапор затверджено як державний прапором України.

2003 — президенти росії та України, володимир путін і Леонід Кучма, підписали Договір про українсько-російський державний кордон.

2010 — президент України Віктор Ющенко підписав указ про вшановування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

2014 — Верховна Рада України скасувала «диктаторські закони 16 січня», глава уряду Микола Азаров пішов у відставку.

Хто народився 28 січня

1457 — Генріх VII, король Англії та Ірландії, перший монарх з династії Тюдорів.

1600 — Климент IX, 238-й Папа Римський.

1611 — Ян Гевелій, польський астроном, автор перших карт Місяця, градоначальник Ґданську.

1659 — П’єтро Баратта, італійський скульптор.

1757 — Бруні Бартоломео, італійський композитор, диригент і скрипаль.

1841 — Генрі Мортон Стенлі, американський журналіст, мандрівник, дослідник Африки.

1884 — Огюст Пікар, швейцарський вчений, фізик.

1902 — Альфред Барр, американський історик мистецтва і перший директор Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

1912 — Джексон Поллок, американський художник.

1922 — Роберт Вільям Голлі, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1968 року.

1938 — Леонід Жаботинський, український радянський важкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон.

1949 — Грегг Попович, американський баскетбольний тренер, рекордсмен з виграних матчів у НБА.

1951 — Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України.

1977 — Такума Сато, японський автогонщик, пілот Формули-1.

1978 — Джанлуїджі Буффон, італійський футбольний воротар, чемпіон світу 2006 року.

1981 — Елайджа Вуд, американський кіноактор.

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