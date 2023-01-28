Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 28 січня.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

Протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з РСЗВ.

Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки росіян у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Рожковичі і Бачівськ Сумської.

На Слобожанському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них — Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Серед них — Іванівка, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Дружба, Північне, Залізне і Торецьк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку, Вугледар та Золоту Ниву.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Залізне, Іллінка, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Староукраїнка, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Загалом понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Бургунка, Тягинка, Комишани та Херсон.

Українська авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях ЗРК. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та п’ять районів зосередження його живої сили.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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