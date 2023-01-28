Росія готує нову хвилю наступу до 24 лютого — Данілов

Російські окупанти готують нову хвилю наступу до річниці війни 24 лютого.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі «Радіо Свобода».

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з «Совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть», — сказав Данілов.

За його словами, зараз мета окупантів — повністю захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, загарбники протягом тижня розвідують оборонні можливості ЗСУ на Запорізькому напрямку.

«І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в рф із цього приводу», — сказав Данілов.

Водночас секретар РНБО запевнив, що повторення успіху росіян у лютому 2022 року — неможливе.

«Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року — це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні та пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані», — пояснив він.

Водночас він закликав «бути максимально згуртованими і готовими до викликів», адже у росії ще є певна кількість ресурсів.

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