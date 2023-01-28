Російські хакери атакували Німеччину після рішення надати танки

Росіяни здійснили кібератаки на Німеччину після її рішення передати Україні танки Leopard. Їхні наслідки вдалося мінімізувати.

Про це заявила речниця федерального уряду Крістіне Гоффманн, пише «Укрінформ».

За її словами, у 25 та 26 лютого DDoS-атаки фіксували на багатьох комп’ютерах і серверах .

«Здебільшого вдалося ці атаки відбити, тож масштабних і серйозних пошкоджень не сталося», — сказала Гоффманн.

Насамперед атакували сайти аеропортів, фінансових установ, органів влади федерального та земельного рівнів, зокрема, МВС землі Баден-Вюртемберг.

Зазначають, що відповідальність за хакерські атаки взяло на себе російське угруповання Killnet. За їхніми словами, це відповівдь на рішення поставити до України німецькі танки Leopard 2. На думку ексертів, їм також могли допомагати хакери-волонтери.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно оголосив, що відправить в Україну роту з 14 танків Leopard 2A6.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.