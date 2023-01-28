В Україні запустили платформу для забезпечення житлом людей, які постраждали через війну

Платформу Ukraine is Home для забезпечення житлом людей, які постраждали через війну, запустили в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Створили платформу, щоб полегшити доступ до рішень з відбудови житла для людей, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані під час війни.

«Станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйонів українців мають пошкоджене чи зруйноване житло. Кількість зруйнованих чи пошкоджених об’єктів сягає понад 170 тисяч. Такі масштаби потребують системних рішень із забезпечення постраждалих житлом», – розповіли у міністерстві.

ДЛЯ ЧОГО ЇЇ СТВОРИЛИ

Платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям та донорам інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

Платформа також має забезпечити прозору компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло. Механізм «єПідтримка» ляже в основу забезпечення прямої допомоги людям для відновлення житла. Також планують створити будівельні хаби, децентралізовані склади, які будуть містити закуплені будівельні матеріали для проведення термінових ремонтів.