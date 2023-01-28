Фокстрот – магазин зі швидким доступом до електроніки

Багаторічний досвід компанії Фокстрот дозволив побудувати один із найпрактичніших та універсальних інтернет-магазинів. Робота з 1998 року – це показник стійкості, стабільності та вміння своєчасно застосовувати правильні рішення з огляду на законодавство, запити покупців та провадячи правильну цінову політику.

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Весь перелік товарів – це сертифікована продукція, завезена до України офіційно. Кожен покупець отримує у магазині Фокстрот в Одесі попередню консультацію, детальний опис, характеристики та фотографії товару, що продається. Додаткові питання слід ставити консультантам або менеджерам, ґрунтуючись на своїх запитах у виборі та бюджеті на покупку.

Різноманітність асортименту

Спочатку основу каталогу становила електроніка та комп’ютерна техніка, але з появою нових запитів у покупців доводилося розширювати набір товарів. Основу складають ноутбуки, смартфони, телевізори, дрібна та середня

побутова техніка. Крім цих категорій можна знайти такі варіації:

дитячі товари;

косметика та засоби догляду;

садовий інвентар;

автомобільні товари;

аксесуари та одяг для спортсменів;

туристичний інвентар.

Інтерфейс структурований та доповнюється системою фільтрів. Там можна вказати габаритні розміри, технічні характеристики та параметри, додаткові функції та багато інших факторів вибору. За кожним товаром надається вичерпна інформація, взята з офіційних джерел виробника.

Виробники та постачальники

Тісна співпраця з різними брендами та компаніями сприяє постачанню якісної продукції. Samsung, Xiomi, Apple, LG, Hisense, Delfa – це основні партнери у постачанні товарів. Окремо представлено сторінку з брендами та доповнено алфавітом для вибору. Тут є кілька сотень перевірених виробників і кожен з них доповнюється детальним описом.

Отримання замовлень

Найзручніше при покупці в інтернет-магазині оформляти доставку тією чи іншою транспортною компанією. Також можливе самовивезення або доставка кур’єром, але вартість буде суттєво вищою. Клієнт отримує до рук замовлений товар, гарантійний талон, а також документи, що підтверджують покупку. Бажано перевірити справність товару вже і зараз, щоб мати змогу одразу оформити повернення.

Монтаж, підключення та підйом техніки на поверх не входить до основної вартості доставки та ці послуги оплачуються окремо. Це актуально, коли купується велика побутова техніка та відсутність досвіду найкраще замінити замовленням послуги монтажу й підключення.