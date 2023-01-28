Хотіли влаштуватися до українських держустанов: СБУ затримала колаборантів з Луганщини

Контррозвідка Служби безпеки викрила прихильників рф, які намагалися влаштуватися до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України.

Про це повідомили в СБУ.

Двоє колаборантів раніше обіймали посади в окупаційних «отделениях пенсионного фонда лнр» у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини.

Приховуючи свою співпрацю з ворогом, зловмисники прибули на підконтрольну Укрваїні територію та отримали статус переселенців зі сходу.

Один з них намагався влаштуватися в регіональному підрозділі Пенсійного фонду. Інший — до управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій неподалік кордону з рф.

Російські агенти планували отримати доступ до закритої інформації, аби потім передати її окупантам. Втім, правоохоронцям вдалося вчасно викрити злочинців.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за колабораційну діяльність. Матеріали провадження скеровано до суду.

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