Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці: є загиблі (фото)

Уранці 28 січня російські загарбники атакували ракетами житловий квартал у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Унаслідок удару загинуло троє цивільних, щонайменше двоє — поранені.

Також пошкоджені чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері 27 січня окупанти обстріляли об’єкти інфраструктури у Запоріжжі.

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