У Чорному морі два ворожі ракетоносії, але море на нашому боці — Гуменюк

Станом на ранок 28 січня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 14 кораблів рф.

З них два — носії «Калібрів», загальний залп складає близько 12 ракет, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Завдавати масовані удари росіянам заважають погодні умови, розповіла речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Наразі ми спостерігаємо, що море знову на нашому боці — шторм посилився. Це змусило і ракетоносії, в тому числі, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Але серед них тільки два ракетоносії — надводний і підводний», — зазначила Гуменюк.

Водночас, за її словами, залпу у 12 ракет немало, щоб завдавати точкові удари по об’єктах інфраструктури.

«Ми бачимо, що вони потребують відновлення сил після ракетної атаки. До того ж штормова погода і поривчастий вітер зменшують імовірність використання ними дронів-камікадзе», — додала Гуменюк.

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