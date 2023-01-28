Генерал США закликав підлеглих готуватись до війни з Китаєм у 2025 році

Генерал військово-повітряних сил США Майк Мініхан наказав підлеглим готуватися до війни з Китаєм через Тайвань.
Про це він повідомив у службовій записці, пише NBC News.
«Сподіваюсь, я помиляюсь. Інтуїція підказує мені, що воювати доведеться 2025 року», — зазначив у записці Мініхан.
У 2024 році у США та Тайвані відбудуться президентські вибори. На думку генерала, Китай може скористатися відволіканням Штатів на внутрішню політику, щоб атакувати Тайвань.
У записці Мініхан закликає військових готуватися до війни і в кількох інших аспектах: весь особовий склад, який підпорядковується генералу, має «подумати про свої особисті справи» і більш агресивно ставитися до тренувань, «діяти свідомо і розважливо».
Представник командування Повітряних сил США підтвердив справжність записки.
Водночас у Пентагоні, заявили, що намагатимуться не допустити збройного конфлікту, а заяви Мініхана «не відображають думку міністерства».
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