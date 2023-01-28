Українець намагався виїхати в Угорщину, вдаючи із себе жінку (фото)

Прикордонники затримали ухилянта, яки намагався виїхати в Угорщину, вдаючи із себе жінку.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Троє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Усі вони виявились військовозобов’язаними, один із затриманих до останнього намагався вдавати із себе жінку.

На усіх порушників чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування.

Нагадаємо, мукачівські прикордонники затримали на кордоні з Угорщиною 19-річну українку, яка намагалась вивезти з країни військовозобов’язаного чоловіка, ховаючи його під ковдрою.

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