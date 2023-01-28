Україна сподівається отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі — Повітряні сили

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна сподівається отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі у першому пакеті такої допомоги.

Про це прессеркретар повідомив іспанському виданню El Pais.

Ігнат пояснив, що мова про два батальйони по 12 літаків у кожному. Пріоритетом для Києва є американські винищувачі F-16. Однак серед варіантів розглядають і французькі бойові літаки Rafale, і шведські Gripen.

За словами речника, для отримання літаків знадобиться мінімум пів року. До цього триватимуть складні політичні дискусії та навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Днем раніше Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони натякнув, що міжнародні партнери передадуть Україні багатофункціональний легкий винищувач F-16.

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