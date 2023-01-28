Жертвою стрілянини в Єрусалимі 27 січня стала громадянка України

Посольство України в Ізраїлі повідомило, що внаслідок стрілянини в Єрусалимі 27 січня загинула громадянка України.

«Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 27 січня, в синагозі на околиці Єрусалиму озброєний чоловік застрелив сімох людей і поранив ще трьох. Нападником виявився 21-річний палестинець, мешканець Східного Єрусалиму.

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