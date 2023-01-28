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На звільнених територіях Харківщини досі не ідентифікували 400 загиблих (фото)

28.01.2023

На Харківщині залишаються невстановленими ще понад 400 людей, тіла яких виявили на деокупованих територіях.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Спеціалісти-криміналісти досі виконують роботу зі встановлення вбитих росією мирних людей. У Харківській області вдалось ідентифікувати 199 тіл, виявлених у братських могилах, на вулицях, у будинках, стихійних похованнях. 

Особи загиблих встановлюють завдяки мобільним ДНК-лабораторіям. Вони дозволяють проводити дослідження та детальний огляд вилучених біологічних зразків на місці події. Завдяки такому обладнанню виділити ДНК-профіль загиблого та порівняти його з вилученими у родичів зразками можна за 105 хвилин.

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