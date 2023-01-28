Міноборони України спрямує близько 20 млрд грн на безпілотники у 2023 році

Міністерство оборони України повідомило, що у 2023 році збільшить закупівлі БпЛА для ЗСУ та спрямує на цей сегмент близько 20 млрд грн.

На зустрічі представників Міноборони, Генштабу ЗСУ, вітчизняних розробників та виробників БпЛА стало відомо, що за останній період з українськими підприємствами уклали 16 державних контрактів.

Також в Україні запустили найпростішу в Європі процедуру допуску безпілотників до експлуатації в армії. Завдяки цьому з листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримало від українських виробників 75 заявок на БпЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію і затверджені технічні умови.

Нагадаємо, в Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам, яких називають «ловці шахедів».

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