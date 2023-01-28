Колишній генерал НАТО Петр Павел перемагає на виборах президента Чехії

У Чехії закінчилось голосування у другому турі президентських виборів. За попередніми підрахунками, понад 58% голосів здобуває генерал у відставці Петр Павел, колишній очільник Військового комітету НАТО.

Про це повідомляє Novinky.

Конкурентом політика був колишній прем’єр-міністр та мільярдер-популіст Андрей Бабіш. Явка на виборах становить майже 70%, що є рекордним показником. Найбільшу підтримку Петр Павел отримав у Празі.

У 2015-2018 роках майбутній президент керував Військовим комітетом Північноатлантичного альянсу. Він підтримує надання військової допомоги Україні та збирав кошти для допомоги українським військовим.

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