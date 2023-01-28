Міністерство культури рекомендувало демонтувати пам’ятник Ватутіну в Києві

Експертна комісія Мінкульту рекомендувала КМДА демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну у Києві.

Як зазначається, 25 січня відбулося засідання експертної комісії МКІП щодо подальшої долі пам’яток радянських та російських діячів у Києві. Пам’ятник Ватутіну рекомендували демонтувати та визнати таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва. Також його планують перенести до музейних фондів.

Петиція про знесення пам’ятника генералу Ватутіну у столиці зібрала 10 тис. голосів ще у травні 2020 року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.