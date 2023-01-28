Ворог наступає на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку результаті мінометних та артилерійських обстрілів шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії обстріляні Макіївка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку ударів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських ударів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

На Запорізькій АЕС окупанти заблокували перепустки для проходу на станцію працівникам, які не підписали трудовий договір з росіянами, та продовжують психологічний тиск.

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