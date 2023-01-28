29 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 січня

29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут. 105 років тому українські добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ, хоча росіяни вдесятеро переважали їх кількісно. Під Крутами загинули, за різними оцінками, 70–100 українських оборонців.

Самопожертва молодого покоління в боротьбі за незалежність у 1918 році стала прикладом для сучасних захисників України, як успішно борються проти численного ворога.

У світі 29 січня також відзначають День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни.

Яке релігійне свято 29 січня

У цей день християни відзначають День поклоніння чесним веригам апостола Петра. Веригами називають ланцюги або кайдани, які стримують руки. Апостол Петро потрапив до в’язниці за свої християнські проповіді та слова і був скований тяжкими кайданами. За легендою, вночі до Петра прийшов ангел, який визволив апостола з в’язниці. А вериги, яких торкались руки святого, могли зцілювати недуги і благословляти нужденних.

День ангела 29 січня

Іменини в цей день святкують Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.

Які історичні події стались 29 січня

1616 — голландські мореплавці Якоб Лемер і Віллем Схаутен відкрили крайню південну точку Південної Америки мис Горн.

1635 — кардинал Рішельє заснував Французьку академію наук.

1805 — підписано указ про відкриття у Харкові Імператорського університету, другого за віком університету сучасної України.

1856 — королева Великої Британії Вікторія заснувала найвищу військову нагороду країни — «Хрест Вікторії».

1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння.

1896 — американський фізик Еміль Груббе вперше використав радіоактивне випромінювання для лікування раку.

1907 — Лі де Форест запатентував аудіон, або тріод — перший практичний електронний підсилювач.

1918 — відбувся бій під Крутами.

1922 — під масою снігу завалився кінотеатр у Нью-Йорку, внаслідок чого загинуло 120 осіб.

1947 — у Великій Британії зареєстрували рекордно низьку температуру повітря — 26,7 градуса морозу.

1996 — президент Франції Жак Ширак оголосив про цілковите припинення його країною ядерних випробувань.

Хто народився 29 січня

1475 — Буджардіні Джуліано, італійський художник епохи Відродження.

1782 — Даніель Обер, французький композитор, основоположник жанру французької «великої опери», автор колишнього французького гімну «La Parisienne».

1843 — Вільям Мак-Кінлі, 25 президент США (1897—1901).

1852 — Кітасато Сібасабуро, японський бактеріолог, один з відкривачів збудника бубонної чуми.

1860 — Антон Чехов, російський письменник українського походження.

1866 — Станіслав Батовський-Качор, польський та український художник-баталіст, член Спілки художників України.

1866 — Ромен Роллан, французький письменник («Кола Брюньон», «Зачарована душа», «Робесп’єр»), мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії.

1868 — Альбін Еггер-Лінц, австрійський живописець.

1874 — Джон Девісон Рокфеллер-молодший, американський промисловець.

1929 — Ірина Молостова, українська режисерка.

1930 — Оґа Норіо, японський підприємець, президент (від 1982) і голова ради директорів (1989—1995) компанії Sony.

1954 — Опра Вінфрі, американська телеведуча, громадська діячка й кіноакторка («Рідний син», «Елен»).

1966 — Ромаріу, бразильський футболіст, чемпіон світу, найкращий гравець світової першості з футболу 1994 року.

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