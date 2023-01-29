На Луганщині вчителі-колаборанти почали перевіряти телефони дітей: що шукають

У школах Старобільського району Луганської області вчителі-колаборанти раз на тиждень перевіряють гаджети у дітей.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

«У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах від молодшої до старшої ланки», — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, в одному із навчальних закладів перевіркою займається особисто директор.

«Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok», — додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомляли, що у 2023 році учні 4 і 9 класів не складатимуть державну підсумкову атестацію.

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