Біля Бахмута виснажених боями «вагнерівців» замінює регулярна армія рф — ISW

Регулярні російські війська, ймовірно, замінюють виснажені сили ПВК «Вагнер», щоб підтримати наступ на Бахмут після того, Сили оборони України відійшли від Соледара.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Наступ групи «Вагнера» на Бахмут, ймовірно, завершився захопленням Соледара. Сили ПВК «Вагнера» в Бахмуті не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Регулярні російські підрозділи зараз беруть участь у боях у Бахмуті з метою активізації російського наступу», — йдеться в аналітичному звіті.

Російське джерело повідомило, що 27 грудня підрозділи Вагнера та ВДВ проводили спільні операції в Бахмуті, відзначили в ISW.

«Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє, що російські ВДВ діють в районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що звичайні російські війська посилюють, якщо не замінюють, ймовірні сили «Вагнера» в цьому районі», — зазначається у звіті американських аналітиків.

За даними ISW, сили групи «Вагнера» — особливо засуджені — зазнали значних втрат у Бахмуті з осені 2022 року: понад 4 100 загиблими і 10 тис. пораненими.

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