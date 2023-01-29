Французький письменник Бернар-Анрі Леві представить новий документальний фільм про Україну.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська літературна газета.
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“Бернар-Анрі Леві — друг України та вболівальник за нашу перемогу, французький філософ, письменник, драматург, політичний журналіст. “Путін сильний лише нашими слабкостями” – він казав ще під час нашої Революції Гідності”, – написав Ткаченко.
Фільми Леві, переважно документальні, про складні події та процеси – світові та особистісні.
“Не виключення і фільми про Україну. До річниці повномасштабного вторгнення він приїде до нас, щоб презентувати його новий фільм “Слава Україні”, – зазначив Ткаченко.
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