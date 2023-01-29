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У музеї історії Києва презентували книгу Петра Щербини “Битва за Ірпінь”

29.01.2023

У Києві презентували книгу Петра Щербини “Битва за Ірпінь”. Це перша хронологія оборони міста-Героя Ірпеня, який став форпостом оборони столиці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє МКІП.

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Книга розповідає про події, які відбувалися наприкінці лютого – у березні минулого року в місті Ірпінь, що на Київщині. Окрім того, у збірці опубліковано відгуки про ірпінські події відомих у світі людей, список підрозділів, які виконували бойові завдання в районі міста Ірпінь, а також згадано героїв, які віддали своє життя за Ірпінь, розміщено їхні фотографії.

Це спроба зробити першу хронологію тих подій. Утім, я не є істориком і не претендую на те, що ця книга – підведення якоїсь риски: що було саме так, воювали саме ті… Тож це спроба задати певний історичний дискурс навколо тих подій, які були фактично майже рік тому”, – розповів про свою книгу автор Петро Щербина.

За словами письменника, росія так влаштована, що «вона не починала війну 24 лютого, і не починала її у 2014 році, і не починала її у 1918-му, і навіть не починала її у ХІХ сторіччі».

Весь час існування цього московського окупаційного каганату – це історія їхньої ненависті й боротьби з Україною, українцями і всім українським, що є поряд з ними. Вони робили все для того, щоб самоствердитися”, – наголосив Петро Щербина.

Книга вийшла накладом 1000 примірників.

У Музеї історії Києва, де відбулась презентація, виходу цієї книги присвятили виставку “Дорогою на Київ…”, яка триватиме лише три дні.

На ній можна погортати книгу “Битва за Ірпінь”, а також побачити речі-свідки тих жахіть, художні і фотороботи Юрія Вереса, Вадима Грінченка та Владислава Задворського.

Отже, у вас є лише три дні 27, 28, 29 січня змога побачити, які відбувалися «Дорогою на Київ…» та погортати сторінки книги, яку ви не зможете побачити на поличках книгарень.

  • Виставка “Дорогою на Київ” експонується на другому поверсі музею.
  • Вартість: 50₴
  • Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7 — МВЦ Музею історії міста Києва, щодня з 12:00 до 19:00 (каса працює до 18:30).
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