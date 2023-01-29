У музеї історії Києва презентували книгу Петра Щербини “Битва за Ірпінь”

У Києві презентували книгу Петра Щербини “Битва за Ірпінь”. Це перша хронологія оборони міста-Героя Ірпеня, який став форпостом оборони столиці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє МКІП.

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Книга розповідає про події, які відбувалися наприкінці лютого – у березні минулого року в місті Ірпінь, що на Київщині. Окрім того, у збірці опубліковано відгуки про ірпінські події відомих у світі людей, список підрозділів, які виконували бойові завдання в районі міста Ірпінь, а також згадано героїв, які віддали своє життя за Ірпінь, розміщено їхні фотографії.

Це спроба зробити першу хронологію тих подій. Утім, я не є істориком і не претендую на те, що ця книга – підведення якоїсь риски: що було саме так, воювали саме ті… Тож це спроба задати певний історичний дискурс навколо тих подій, які були фактично майже рік тому”, – розповів про свою книгу автор Петро Щербина.

За словами письменника, росія так влаштована, що «вона не починала війну 24 лютого, і не починала її у 2014 році, і не починала її у 1918-му, і навіть не починала її у ХІХ сторіччі».

Весь час існування цього московського окупаційного каганату – це історія їхньої ненависті й боротьби з Україною, українцями і всім українським, що є поряд з ними. Вони робили все для того, щоб самоствердитися”, – наголосив Петро Щербина.

Книга вийшла накладом 1000 примірників.

У Музеї історії Києва, де відбулась презентація, виходу цієї книги присвятили виставку “Дорогою на Київ…”, яка триватиме лише три дні.

На ній можна погортати книгу “Битва за Ірпінь”, а також побачити речі-свідки тих жахіть, художні і фотороботи Юрія Вереса, Вадима Грінченка та Владислава Задворського.

Отже, у вас є лише три дні 27, 28, 29 січня змога побачити, які відбувалися «Дорогою на Київ…» та погортати сторінки книги, яку ви не зможете побачити на поличках книгарень.

Виставка “Дорогою на Київ” експонується на другому поверсі музею.

Вартість: 50₴

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7 — МВЦ Музею історії міста Києва, щодня з 12:00 до 19:00 (каса працює до 18:30).