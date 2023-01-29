На тлі війни в Україні німецький збройовий концерн хоче запустити виробництво HIMARS у Європі

Німецький збройовий концерн Rheinmetall може значно збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит в Україні і на Заході. Крім того ведуться переговори про початок виготовлення реактивних систем залпового вогню HIMARS у Німеччині.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.

За його словами, у 2022 році Rheinmetall виготовив по 60-70 тис. танкових і артилерійських снарядів, але це число може бути збільшене.

«Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу», — сказав Паппергер.

І додав, що потужності з виробництва 155-мм артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450-500 тис. на рік.

Також Rheinmetall хоче запустити нову лінію з виробництва боєприпасів середнього калібру, які, наприклад, використовуються німецькими зенітними самохідними установками Gepard в Україні, до середини 2023 року.

Водночас концерн веде переговори з американським Lockheed Martin про можливе виробництво систем HIMARS, які також активно використовуються українськими військами.

«У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також ракетних двигунів – і у нас є вантажівки, на які можна встановити пускові установки», — сказав Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall очікує обговорити деталі військового виробництва на зустрічі представників промисловості з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, хоча її дата ще не визначена.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні 14 танків Leopard 2. Вони можуть опинитись на полі бою в України приблизно через три місяці.

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