Пригожин не керує «вагнерівцями», його функція медійна — ГУР

Основна функція керівника приватної військової компанії «вагнер» євген прігожина — медійна. Він не керує бойовими загонами у війні проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Ключова функція приігожина — медійна та політична. Він безпосередньо не керує бойовими загонами, не очолює штаб. Його завдання — це фінансування», — зазначив Юсов.

Раніше ексрозвідник Великої Британії повідомляв, що засновник приватної військової компанії «Вагнер» євген пригожин — потенційний наступник путіна.

Нагадаємо, 26 січня США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією.

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