Встановили генератор у гаражі. На Київщині троє людей загнули від отруєння чадним газом

У Княжичах Київської області троє людей загинули від отруєння чадним газом через встановлення генератора у гаражному приміщенні з поганою вентиляцією.

Про це повідомив Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області.

Він повідомив, що у приватному будинку без ознак життя виявили 45-річного господаря та двох його гостей: 51-річного чоловіка та 48-річну жінку.

«За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію. Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту», — написав начальник поліції.

Нєбитов закликав українців чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення.

Це, на жаль, не перший подібний випадок. У грудні минулого року на Київщині дві родини отруїлися чадним газом через неправильну експлуатацію генератора.

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