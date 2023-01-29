Королевська разом з чоловіком вирішили скласти депутатські мандати — ЗМІ

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у парламенті.

До Верховної Ради вони обралися від нині забороненої ОПЗЖ.

За даними УП, Королевська разом з чоловіком зараз проживає у Дубаї. При цьому джерела розповіли журналістам, що подружжя придбало у місті нерухомості на $10 млн.

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