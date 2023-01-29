Українські танкісти прибули до Британії: вивчатимуть танки Challenger 2

Українські танкісти прибули до Великої Британії, де навчатимуться керуванню танками Challenger 2.

Про це повідомило Міноборони країни.

«Українські танкісти прибули до Великої Британії, щоби розпочати підготовку для продовження їхньої боротьби з росією. Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Британія стала першою країною, яка офіційно погодила постачання танків до України. Обіцяють відправити 14 бойових машин Challenger 2. Вони мають надійти до України до кінця березня.

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