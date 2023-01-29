У Таїланді засудили активіста до 28 років в’язниці за «образу монархії» у Facebook

У Таїланді 27-річного активіста засудили до 28 років увʼязнення за критику монархії у Facebook.

Про це пише Associated Press.

Суд вирішив, що Монкхон Тіракот порушив закон про образу величності у 14 з 27 інтернет-дописах. Закон поширюється на чинного короля, королеву та спадкоємців, а також будь-якого регента.

Активіста заарештували у серпні 2022 року. Тепер визнали винним і засудили до трьох років вʼязниці за кожен із 14 дописів у Facebook. Оскільки Монкхон співпрацює із судом, загальний 42-річний термін увʼязнення скоротили на третину — до 28 років.

Поки активіста звільнили під заставу до завершення розгляду його справи в апеляції. Монкхон зобовʼязаний не шкодити монархії та не покидати країну.

За даними правозахисників, з листопада 2022 року щонайменше 228 осіб, серед яких 18 неповнолітніх, були звинувачені в образі величності. При цьому критики закону запевняють, що його часто застосовують для придушення будь-яких проявів політичного інакомислення.

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